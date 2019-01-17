Çizme’den Rog iddiası

Fenerbahçe ile ilgili Avrupa basınında flaş transfer iddiaları dolaşıyor. Son iddia ise Çizme'den...



2021'DE SONA ERİYOR

İtalyan basınına göre Sarı-Lacivertliler, Napoli forması giyen Hırvat yıldız Marko Rog'un peşinde... 23 yaşındaki oyuncu orta sahada görev yapıyor. Napoli forması giyen Rog'un takımıyla olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Marko Rog ile Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgilendiği idda edildi.



16 KEZ MİLLİ OLDU

Bu külüpler arasında Alman devi Dortmund, Parma, Cagliari ve Sevilla'nın da olduğu yazıldı. Rog 16 kez milli takım formasını giydi.