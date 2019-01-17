Burak taraftara layık olacak

dünkü idman öncesi BurakYılmaz'a bir kez dahasahip çıktı. Burak'la bugünekadar hiçbir sıkıntıyaşamadığını ifade edentecrübeli hoca, "Beşiktaşcamiası içersinde gönül kırgınlıklarıolsa da Burak'a sahipçıkmak gerekir. Yanlışını elbettesöylemeli. Ama sevgi bazen şiddetigetiriyor. Burak inşallah oyunuyla,karakteriyle, davranışıyla hemsize hem de camiaya layık olacaktır.Kendisinin bize büyük bir katkısağlayacağını düşünüyorum. İyi birbu takımın gol yüzdesini artıracak.İlerleyen haftalarda herkesbunu görecek" ifadesini kullandı.