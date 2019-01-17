Burak taraftara layık olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dünkü idman öncesi Burak Yılmaz'a bir kez daha sahip çıktı. Burak'la bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadığını ifade eden tecrübeli hoca, "Beşiktaş camiası içersinde gönül kırgınlıkları olsa da Burak'a sahip çıkmak gerekir. Yanlışını elbette söylemeli. Ama sevgi bazen şiddeti getiriyor. Burak inşallah oyunuyla, karakteriyle, davranışıyla hem size hem de camiaya layık olacaktır. Kendisinin bize büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. İyi bir Burak bu takımın gol yüzdesini artıracak. İlerleyen haftalarda herkes bunu görecek" ifadesini kullandı.
- Spor
- 17.01.2019
- Gazete
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