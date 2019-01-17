Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın hazırladığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da desteklediği, futbol kulüplerinin Ziraat Bankası'nın vereceği krediyle borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili projenin son derece önemli olduğunu söyledi. Devletin spora sahip çıkmasının önemine değinen Başkan Ali Koç, "Türkiye dünyada marka olacaksa, sportif açıdan da marka olabilmeli. Bu önemli bir adım ama kalıcı bir çözüm için çok doğru bir dizayn lazım." dedi.
ERDOĞAN'LA SPOR GELİŞTİ
Koç sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim, ardından bu projenin Fenerbahçe'ye özel bir muamele gibi şeyler söylendi. Keşke öyle bir gücüm olsa da, bir ziyaretle Türkiye Bankalar Birliği'ni ayağa kaldırıp, Türk futbolunu kurtarabilseydim. Öyle olsa zaten 17. sırada olmazdım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde spora çok önemli yatırımlar yapıldı ve büyük bir mesafe kat edildi. Yarın bir başka partiden siyasetçi ile de görüşürüm. Kendisi de iyi bir Fenerbahçeli. Bizim gizlimiz, saklımız yok, biz ne yapıyorsak ortada."
ERDOĞAN'LA SPOR GELİŞTİ
Koç sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettim, ardından bu projenin Fenerbahçe'ye özel bir muamele gibi şeyler söylendi. Keşke öyle bir gücüm olsa da, bir ziyaretle Türkiye Bankalar Birliği'ni ayağa kaldırıp, Türk futbolunu kurtarabilseydim. Öyle olsa zaten 17. sırada olmazdım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde spora çok önemli yatırımlar yapıldı ve büyük bir mesafe kat edildi. Yarın bir başka partiden siyasetçi ile de görüşürüm. Kendisi de iyi bir Fenerbahçeli. Bizim gizlimiz, saklımız yok, biz ne yapıyorsak ortada."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.