Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'deki "Camiaya Sesleniş" adlı programda kulübün gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Koç'un açıklamaları şöyle: "Zaman zaman hatalarımız olmuş olabilir ama biz hatasından dönmeyi bilen insanlarız. Cocu'yu getirerek hata yaptık ancak ileride başarılı olacaktır"
TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ
"Takıma 3-4 takviye yapacağız ikisiyle de büyük oranda anlaştık. 5 pozisyondan (stoper, orta saha, iki kanat ve forvet) en az 3'üne, olabilirse 4'üne transfer yapacağız."
ŞENER TAKIMDA KALACAK
"Şener'i Beşiktaş'a teklif ettiğimiz gibi haberler dolaşıyor. Onu hiçbir takıma veya menajere teklif etmedik. İnşallah onun da sözleşmesini uzatacağız. Skrtel için de sözleşme uzatma görüşmeleri yapacağız."
AATİF ÇAYKUR RİZE'YE GİTMEDİ
"Aatıf için Rizespor'la anlaştık ancak o anlaşamadı. Tolga Ciğerci'ye şu ana kadar 1 kuruş ödemedik. 2 ay içinde sahalara dönmesini bekliyoruz. Ayew'in de takımda kalmasını hocamız çok istiyor"
COMOLLİ GÖREVİNİN BAŞINDA
"Comolli'nin görevine son verilme, görevlerini azaltma gibi bir durum söz konusu değil. Ancak kendisinin manevra alanı artmıştır çünkü yükünü hafiflettik. Ersun Yanal'ı iyi ki takımın başına getirmişiz".
FİNANSAL KURTULUŞ SAVAŞINDAYIZ
"İçinde bulunduğumuz finansal bir Kurtuluş Savaşıdır.Her ay açığımız 75-100 milyon TL. "Yakında düğmeye basıp Fenerbahçe için bir kampanya başlatacağız. Camia desteğine ihtiyacımız var".
İLK HEDEF TOLGAY ARSLAN
Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle orta sahaya transfer istediğini açıklarken, Fenerbahçe'nin bu mevki için ilk hedefinin Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı Tolgay için kısa süre içinde Siyah-Beyazlılar'la masaya oturacağı belirtildi. Fenerbahçe, Tolgay ile ise prensipte anlaşma sağladı.
TRANSFER İÇİN ÇALIŞIYORUZ
"Takıma 3-4 takviye yapacağız ikisiyle de büyük oranda anlaştık. 5 pozisyondan (stoper, orta saha, iki kanat ve forvet) en az 3'üne, olabilirse 4'üne transfer yapacağız."
ŞENER TAKIMDA KALACAK
"Şener'i Beşiktaş'a teklif ettiğimiz gibi haberler dolaşıyor. Onu hiçbir takıma veya menajere teklif etmedik. İnşallah onun da sözleşmesini uzatacağız. Skrtel için de sözleşme uzatma görüşmeleri yapacağız."
AATİF ÇAYKUR RİZE'YE GİTMEDİ
"Aatıf için Rizespor'la anlaştık ancak o anlaşamadı. Tolga Ciğerci'ye şu ana kadar 1 kuruş ödemedik. 2 ay içinde sahalara dönmesini bekliyoruz. Ayew'in de takımda kalmasını hocamız çok istiyor"
COMOLLİ GÖREVİNİN BAŞINDA
"Comolli'nin görevine son verilme, görevlerini azaltma gibi bir durum söz konusu değil. Ancak kendisinin manevra alanı artmıştır çünkü yükünü hafiflettik. Ersun Yanal'ı iyi ki takımın başına getirmişiz".
FİNANSAL KURTULUŞ SAVAŞINDAYIZ
"İçinde bulunduğumuz finansal bir Kurtuluş Savaşıdır.Her ay açığımız 75-100 milyon TL. "Yakında düğmeye basıp Fenerbahçe için bir kampanya başlatacağız. Camia desteğine ihtiyacımız var".
İLK HEDEF TOLGAY ARSLAN
Başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın özellikle orta sahaya transfer istediğini açıklarken, Fenerbahçe'nin bu mevki için ilk hedefinin Beşiktaş'ta kadro dışı olan Tolgay Arslan olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı Tolgay için kısa süre içinde Siyah-Beyazlılar'la masaya oturacağı belirtildi. Fenerbahçe, Tolgay ile ise prensipte anlaşma sağladı.
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