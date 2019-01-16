kadrodışı kalmasındansonranumaralı taliplisiolanbu transferdekiişi gün geçtikçe zorlaşıyor.Ancak sorununkaynağıyönetimi değil.affedilme durumubeliren, yaşanan bugelişmeye sert bir reaksiyongösterdi.ile görüşenyönetiminemenajeri aracılığıyla"Asla bir dahafutbol oynamam"cevabını iletti.Bu cevaba bu kez deyönetiminintepkisi sert oldu.yönetimi,menajerideyince işler iyice karmaşık hale geldi.gelişmeleryönetimini oldukça zor durumda bıraktı.şimdi bu artan maliyeti makul bir seviyeye çekmek içinyönetimi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.