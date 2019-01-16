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işi arapsaçına döndü

’ın affedilme ihtimali belirince yıldız oyuncu “Asla ’ta oynamam” dedi. Bunun üzerine yönetim, menajerine “Bonservisi 5 milyon Euro” cevabını verdi. yükselen maliyeti çözmek için Beşiktaş ile masaya oturacak.

Tolgay işi arapsaçı
'ın Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasından sonra 1 numaralı taliplisi olan Fenerbahçe'nin bu transferdeki işi gün geçtikçe zorlaşıyor. Ancak sorunun kaynağı Fenerbahçe yönetimi değil. Beşiktaş'ta affedilme durumu beliren Tolgay Arslan, yaşanan bu gelişmeye sert bir reaksiyon gösterdi.



TOLGAY'DAN SERT REAKSİYON
Fenerbahçe ile görüşen Tolgay Arslan, Beşiktaş yönetimine menajeri aracılığıyla "Asla bir daha Beşiktaş'ta futbol oynamam" cevabını iletti. Bu cevaba bu kez de Beşiktaş yönetiminin tepkisi sert oldu.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ AFFETMEDİ
Beşiktaş yönetimi, Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut'a, "Tolgay'ın bonservisi bundan böyle 5 milyon Euro. Bu parayı getiren Tolgay'ı alabilir" deyince işler iyice karmaşık hale geldi.



FENERBAHÇE ÇARE ARIYOR...
Yaşanan gelişmeler Fenerbahçe yönetimini oldukça zor durumda bıraktı. Sarı- Lacivertliler şimdi bu artan maliyeti makul bir seviyeye çekmek için Beşiktaş yönetimi ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

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