İstanbul'da yaşayan Bodur ailesinin üç yaşındaki kızları Zeynep, 4.5 aylıkken rahatsızlandı. Minik yavrunun B6 vitamin eksikliğine bağlı olarak epilepsi hastalığına yakalandığı saptandı. Devlet hastanesindeki tedavide; küçük kıza iki yıl boyunca vitamin takviyesi yapıldı. Bu süreçte Bodur çifti, SGK tarafından karşılanmayan ve Türkiye'de bulunmayan ilacı yurt dışından temin etti. Ancak küçük Zeynep'in durumu her geçen gün daha kötüye gitti. Bodur çifti kızlarının artık ilacı kabul etmediğini, zorla içirildiğinde de hemen kustuğunu söyledi. Prof. Burak Tatlı ise sürekli dozu artırarak B6'ya devam ettirdi. Son kontrolde küçük kızın vücudundaki vitamin B6 seviyesi, olması gerekenin 10 katından fazla çıktı.
920 BİN LİRALIK TAZMİNAT
İyileşmesi mümkün olmayan küçük kızın normal gelişimi geri kaldı. İddiaya göre halen yürüyemeyen, konuşamayan, konuşulanlara tepki vermeyen ve oturarak bile dengede duramayan Zeynep Buğlem Bodur, aşırı B6 yüklemesi yüzünden yüzde 90 engelli hale geldi. Bunun üzerine aile, Prof. Burak Tatlı'yı şikayet etti. Dilekçede, "Davalı doktor teşhise yönelik çok büyük bir hata yapmıştır. Ezbere B6 eksikliği tanısı ile 2 yıl vitamin B6 yüklemesi yapmış, hastanın vücuduna maksimum zarar vermiştir. 920 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" denildi.
"HATAM YOK"
B6 eksikliğine bağlı sara nöbetlerinin başka ilaçlarla kontrol altına alınamayan genetik bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Burak Tatlı, "Hastamız aldığı ağır nöbet ilaçlarına rağmen günde 20-30 nöbet geçirirken, B6 uygulaması sonrası nöbetleri tümü ile durmuştur. Kanda B6 fazlalığının hastamızda zeka-gelişim geriliği yapma ihtimali yoktur. Hatamın olduğunu düşünmüyorum" diyerek kendini savundu
Küçük kızın ailesi, doktorun ceza almasını istiyor.
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ALİ OKTAY
920 BİN LİRALIK TAZMİNAT
İyileşmesi mümkün olmayan küçük kızın normal gelişimi geri kaldı. İddiaya göre halen yürüyemeyen, konuşamayan, konuşulanlara tepki vermeyen ve oturarak bile dengede duramayan Zeynep Buğlem Bodur, aşırı B6 yüklemesi yüzünden yüzde 90 engelli hale geldi. Bunun üzerine aile, Prof. Burak Tatlı'yı şikayet etti. Dilekçede, "Davalı doktor teşhise yönelik çok büyük bir hata yapmıştır. Ezbere B6 eksikliği tanısı ile 2 yıl vitamin B6 yüklemesi yapmış, hastanın vücuduna maksimum zarar vermiştir. 920 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz" denildi.
"HATAM YOK"
B6 eksikliğine bağlı sara nöbetlerinin başka ilaçlarla kontrol altına alınamayan genetik bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Burak Tatlı, "Hastamız aldığı ağır nöbet ilaçlarına rağmen günde 20-30 nöbet geçirirken, B6 uygulaması sonrası nöbetleri tümü ile durmuştur. Kanda B6 fazlalığının hastamızda zeka-gelişim geriliği yapma ihtimali yoktur. Hatamın olduğunu düşünmüyorum" diyerek kendini savundu
Küçük kızın ailesi, doktorun ceza almasını istiyor.
.
ALİ OKTAY
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