Transferde şu ana kadar hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da Younes Belhanda krizi çıktı... Gelen son bilgilere göre, Sarı-Kırmızılı yönetim, Faslı yıldızı transferi için daha önceden anlaşma sağladığı Al Ittihad'a satmaktan vazgeçti. Bunun üzerine Galatasaray'da Belhanda krizi ortaya çıktı.
BELHANDA GİTMEK İSTİYOR
AL İttihad'ın teklifine önce soğuk bakan Belhanda, Suudi ekibinin fiyat artırmasıyla transfer için ikna olmuştu. Faslı yıldız, Galatasaray'ın kendisini satmaktan vazgeçmesi üzerine ise "Gitmek istiyorum" dedi.
TERİM'DEN ONAY ÇIKMADI
G.Saray yönetiminin Belhanda için karar değiştirmesinin sebebinin ise teknik direktör Fatih Terim'in "Kalan sürede yerini dolduramayız" demesi olduğu ortaya çıktı. Terim, Belhanda'nın mutlaka kalmasını istiyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Takımdan ayrılmasına şimdilik izin çıkmayan Belhanda'nın yönetimle yeniden masaya oturacağı ve Al İttihad'a transferi için izin isteyeceği öğrenildi.
KANKASI İSYAN ETTİ!
Belhanda'nın yakın arkadaşı olan Fransız gazeteci Manu Lonjon twitter'dan isyan etti. Lonjon, "G.Saray önce Belhanda'yı satmak istedi. Şimdi ise Ittihad'ın teklifini reddetti" dedi.
BELHANDA GİTMEK İSTİYOR
AL İttihad'ın teklifine önce soğuk bakan Belhanda, Suudi ekibinin fiyat artırmasıyla transfer için ikna olmuştu. Faslı yıldız, Galatasaray'ın kendisini satmaktan vazgeçmesi üzerine ise "Gitmek istiyorum" dedi.
TERİM'DEN ONAY ÇIKMADI
G.Saray yönetiminin Belhanda için karar değiştirmesinin sebebinin ise teknik direktör Fatih Terim'in "Kalan sürede yerini dolduramayız" demesi olduğu ortaya çıktı. Terim, Belhanda'nın mutlaka kalmasını istiyor.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Takımdan ayrılmasına şimdilik izin çıkmayan Belhanda'nın yönetimle yeniden masaya oturacağı ve Al İttihad'a transferi için izin isteyeceği öğrenildi.
KANKASI İSYAN ETTİ!
Belhanda'nın yakın arkadaşı olan Fransız gazeteci Manu Lonjon twitter'dan isyan etti. Lonjon, "G.Saray önce Belhanda'yı satmak istedi. Şimdi ise Ittihad'ın teklifini reddetti" dedi.
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