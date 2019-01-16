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Elis kararı pazar günü

kulübü, ’ye haber gönderdi.

Elis kararı pazar günü
'nin en önemli hedeflerinden biri olan Alberth Elis'te sona geliniyor... Honduraslı kanat oyuncusunun kulübü Dynamo, Sarı-Lacivertli kulüple temasa geçerek transfer konusundaki kesin kararın pazar günü verileceğini iletti. ABD kulübünün 'evet' yanıtını vermesi ve Elis'in 3.5 yıllık imza atması bekleniyor.

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