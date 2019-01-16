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performansıyla göz doldurdu

İlk kez çift kale maçta oynayan ’ın formu Güneş’i mutlu etti.

Burak performansıyla göz doldurdu
Beşiktaş Akhisar ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk yarım saati salonda geçti. Siyah-Beyazlılar antrenmanın kalan bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çift kalede yeni transferler Burak ve Mirin as kadroda oynadı. performansıyla Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü. bugün de tek idman yapacak.

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