Beşiktaş Akhisar ile oynayacağı lig karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanın ilk yarım saati salonda geçti. Siyah-Beyazlılar antrenmanın kalan bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çift kalede yeni transferler Burak ve Mirin as kadroda oynadı. Burak Yılmaz performansıyla Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü. Kartal bugün de tek idman yapacak.
- Spor
- 16.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.