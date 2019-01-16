Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Siyah- Beyazlı yönetim Adriano için Suudi Arabistan takımı Al Hilal'den gelen teklifi masaya yatırdı. Teknik adamlığını Jorge Jesus'un yaptığı Al Hilal'in Brezilyalı yıldızı çok istediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Adriano'yu 2 milyon Euro'dan aşağı satmayı düşünmediği öğrenildi.
SATMAYA SICAK BAKIYORLAR
Adriano'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Beşiktaş Yönetimi 34 yaşındaki yıldızı satmaya sıcak bakıyor. Bu futbolcu giderse ilk hedefin Atalanta'da oynayan Berat Djimsiti olduğu belirlendi.
3 MEVKİDE GÖREV YAPIYOR
Arnavut starın stoper mevki dışında sağ bek ve sol bekte de görev alma özelliğinin bulunması Beşiktaş Yönetimi'ni bu transferin yapılmasına itmiş durumda.
SEZON SONU SERBEST
Djimsiti'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Beşiktaş'ın elini güçlendirmiş durumda. Bu transferin 300 bin Euro bonservis bedeliyle bitirilmesinin planlandığı öne sürüldü.
SATMAYA SICAK BAKIYORLAR
Adriano'nun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Beşiktaş Yönetimi 34 yaşındaki yıldızı satmaya sıcak bakıyor. Bu futbolcu giderse ilk hedefin Atalanta'da oynayan Berat Djimsiti olduğu belirlendi.
3 MEVKİDE GÖREV YAPIYOR
Arnavut starın stoper mevki dışında sağ bek ve sol bekte de görev alma özelliğinin bulunması Beşiktaş Yönetimi'ni bu transferin yapılmasına itmiş durumda.
SEZON SONU SERBEST
Djimsiti'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Beşiktaş'ın elini güçlendirmiş durumda. Bu transferin 300 bin Euro bonservis bedeliyle bitirilmesinin planlandığı öne sürüldü.
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