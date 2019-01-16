3 büyüklere 10 yılda 124 milyon euro!

Kısa bir süre önce Rodrigues'i Al-İttihad'a satan G.Saray, bu transferden 9 milyon Euro kazandı.
Üç büyükler, son yıllarda transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu ekiplerine sattığı oyunculardan kazandı. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş son 10 yılda üç büyükler Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine gönderdiği oyunculardan yaklaşık 124 milyon Euro'yu kasasına koydu. Bu gelirin daha da artması bekleniyor.
Üç büyükler, son yıllarda transfer parasını Orta Doğu ve Uzak Doğu ekiplerine sattığı oyunculardan kazandı. G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş son 10 yılda üç büyükler Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerine gönderdiği oyunculardan yaklaşık 124 milyon Euro'yu kasasına koydu. Bu gelirin daha da artması bekleniyor.
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