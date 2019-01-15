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Oynamadan gidiyor!

31 Ağustos’ta ’ye imza atan , 1 dakika bile süre almadan takımdan ayrılıyor...

Oynamadan gidiyor!
F.BAHÇE'YE yaklaşık 4.5 ay önce transfer olan Tolga Ciğerci'ye yol göründü... 31 Ağustos tarihinde Sarı-Lacivertliler'e sakat olmasına rağmen imza atan 26 yaşındaki futbolcu, Ersun Yanal'ın gözüne girmeyi başaramadı. Sakatlığını atlattıktan sonra çalışmalara başlayan ancak Antalya kampına götürülmeyen Ciğerci'nin sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi. Fenerbahçeli oyuncunun yeniden Almanya'ya döneceği ve kariyerine orada devam edeceği gelen bilgiler arasında.

3 KEZ MİLLİ OLDU

Almanya altyapısı olan tecrübeli oyuncu , 3 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi.

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