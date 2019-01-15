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: 6 numara oynarım

Tecrübeli oyuncu, ’dan ayrılmak istemediğini belirterek, “Gerekirse 6 numara oynarım. ’da böyle yetiştim” dedi...

6 numara oynarım
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Bordo-Mavililer'den ayrılmak istemiyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin fesih etmek için menajeriyle bir araya geldi ama anlaşma sağlanamadı.

KARAMAN'LA GÖRÜŞECEK
Trabzonspor'dan 1.4 milyon Euro alacağı olan Ocay Şahan'ın TFF'ye şikayette bulunmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun, "Onazi'nin yokluğunda gerekirse 6 numara oynarım... Almanya'da böyle yetiştim" dediği ve teknik heyetle görüşme talep ettiği gelen bilgiler arasında.

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