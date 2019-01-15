Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Olcay Şahan, Bordo-Mavililer'den ayrılmak istemiyor. Yönetim, tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin fesih etmek için menajeriyle bir araya geldi ama anlaşma sağlanamadı.



KARAMAN'LA GÖRÜŞECEK

Trabzonspor'dan 1.4 milyon Euro alacağı olan Ocay Şahan'ın TFF'ye şikayette bulunmadığı öğrenildi. Yıldız oyuncunun, "Onazi'nin yokluğunda gerekirse 6 numara oynarım... Almanya'da böyle yetiştim" dediği ve teknik heyetle görüşme talep ettiği gelen bilgiler arasında.