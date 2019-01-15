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İki yıldız yetişiyor Sosa ise belirsiz!

Toure ve Nwakaeme maçında oynayacak. Sosa ise şüpheli

İki yıldız yetişiyor Sosa ise belirsiz!
ZİRAAT 'nda yarın Balıkesirspor ile karşılaşacak Trabzonspor dün hazırlıklara başladı. Bu arada sakatlıkları geçen Toure ve Nwakaeme'nin pazar günü oynanacak maçında oynaması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Sosa'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.

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, altyapıdan 4 ismi daha A Takıma ekledi. Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur ve Behlül Aydın Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda takıma davet edildi.


JOSE Sosa ve Ibanez, Nusret'te et yedi. Arjantinliler, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

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