İki yıldız yetişiyor Sosa ise belirsiz!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarın Balıkesirspor ile karşılaşacak Trabzonspor dün hazırlıklara başladı. Bu arada sakatlıkları geçen Toure ve Nwakaeme'nin pazar günü oynanacak Başakşehir maçında oynaması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Sosa'nın durumu ise belirsizliğini koruyor.
FIRTINA'YA YENİ TAKVİYELER
Trabzonspor, altyapıdan 4 ismi daha A Takıma ekledi. Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur ve Behlül Aydın Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda takıma davet edildi.
JOSE Sosa ve Ibanez, Nusret'te et yedi. Arjantinliler, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.
FIRTINA'YA YENİ TAKVİYELER
Trabzonspor, altyapıdan 4 ismi daha A Takıma ekledi. Kerem Baykuş, Tunahan Ergül, Tayyip Ebrar Cumhur ve Behlül Aydın Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda takıma davet edildi.
JOSE Sosa ve Ibanez, Nusret'te et yedi. Arjantinliler, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.
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