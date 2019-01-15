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için Savanier iddiası

Fransız basını, ’ın Nimes formasını giyen 27 yaşındaki orta alan oyuncusu için 6 milyon ’luk resmi teklifte bulunduğunu iddia etti.

Savanier iddiası
Yurt dışından Galatasaray'la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor... Fransız basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Ligue 1 takımlarından Nimes'ta forma giyen Teji Savanier ile ilgilendiğini yazdı. Hatta Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu için 6 milyon Euro'luk teklif yapıldığı da öne sürüldü. Bu sezon ligde 2 gol atıp, 5 asist yapan Savanier'in piyasa değeri 10 milyon Euro.

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