Elıs için kritik hafta

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-Lacivertli kulübün renklerine bağlamak istediği yıldıkz oyuncu Alberth Elis ile ilgili önemli birg elişme yaşandı. Yeni sezona 'merhaba' diyen Houston Dynamo yöneticilerinin hafta sonuna kadar Fenerbahçe'ye Elis ile ilgili son kararını vereceği öğrenildi. 22 yaşındaki kanat forvetin yöneticilerine "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" ifadelerini kullandığı biliniyor. Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu ve beklemeye geçtiği bildirildi. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Honduraslı yıldız, hızı ve tekniğiyle ön plana çıkıyor. 31 kez Honduras Milli Takımı formasını giyen Elis, 7 kez gol sevinci yaşamaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, genç yıldızın transferi için ısrar ediyor.
ŞENER BEKLEMEDE
F.Bahçe, Şener Özbayraklı ile henüz sözleşme imzalamadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu beklemede.
ŞENER BEKLEMEDE
F.Bahçe, Şener Özbayraklı ile henüz sözleşme imzalamadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu beklemede.
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