Altyapı için dev işbirliği

Beşiktaş Futbol Akademisi, Belçika merkezli analiz şirketi SoccerLAB ile işbirliği yaptı. SoccerLAB tarafından Beşiktaş altyapısı için özel olarak kurulacak sistem sayesinde altyapıdaki sporcuların gelişimleri ve performansları sağlanacak detaylı maç analizleriyle üst seviyeye çıkarılacak.
- Spor
- 15.01.2019
- Gazete
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