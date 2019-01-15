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Altyapı için dev işbirliği

SoccerLAB ile altyapıda birlikte hareket etme kararı aldı.

Altyapı için dev işbirliği
Beşiktaş Akademisi, merkezli analiz şirketi SoccerLAB ile işbirliği yaptı. SoccerLAB tarafından Beşiktaş altyapısı için özel olarak kurulacak sistem sayesinde altyapıdaki sporcuların gelişimleri ve performansları sağlanacak detaylı maç analizleriyle üst seviyeye çıkarılacak.

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