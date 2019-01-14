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Reaksiyon vermeyi öğrendik

kampı sonrası futbolcularıya toplantı yapan Yanal, “Yediğimiz golden sonra reaksiyon vermeyi öğrendik. Son dakikaya kadar savaşan inatçı bir takım olacağız” dedi.

Reaksiyon vermeyi öğrendik
Fenerbahçe'de Antalya kampı sona ererken, teknik patron Ersun Yanal, takımın son durumundan memnun kaldı. Futbolcularıyla bir değerlendirme toplantısı yapan Ersun Yanal, "Yediğimiz golden sonra reaksiyon vermeyi öğrendik. En önemlisi bu" dedi.

KAPASİTEMİZİ ZORLAMALIYIZ
Son dakikaya kadar savaşan inatçı bir takım olacaklarını söyleyen Yanal, "İdmanların ağır olduğunu biliyorum. Buna alışmak zorundayız. Kapasitemizi zorlamadan seviye atlayamayız" ifadesini kullandı

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