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’ta dişli rakipler

Fener’in gözdesi olan lı yıldızla , Monaco ve Porto’nun da ilgilendiği ifade edildi.

Jhonny Lucas’ta dişli rakipler
Transferde Fenerbahçe'nin en önemli hedeflerinden biri olan Jhonny Lucas'a devler kanca attı... 18 yaşındaki Brezilyalı yıldıza İspanya'dan Valencia, Fransa'dan Monaco ve Portekiz'den Porto'nun talip olduğu belirtiliyor. Brezilya basını, daha önce 10 milyon Euro isteyen Parana kulübünün rakamı artırabileceğini belirtiyor.

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