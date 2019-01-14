Bugünkü
Takvim

Demba Ba & Tetteh yakın takipte

G.Saray’ın listesinde yer alan Demba Ba ve Tetteh gelişmeleri takip ediyor.

Demba Ba & Tetteh yakın takipte
Galatasaray'ın listesinde yer alan oyunculardan Demba Ba ve Benjamin Tetteh'in gelişmeleri yakından izlediği gelen bilgiler arasında. Çin takımı Shanghai Shenhua'da oynayan Senegalli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'in ise Galatasaray'da forma giymeyi çok istediği ve menajeriyle sık sık görüşerek bu düşüncesini ona aktardığı gelen bilgiler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriDemba Ba & Tetteh yakın takipte
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri