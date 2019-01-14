Galatasaray'ın listesinde yer alan oyunculardan Demba Ba ve Benjamin Tetteh'in gelişmeleri yakından izlediği gelen bilgiler arasında. Çin takımı Shanghai Shenhua'da oynayan Senegalli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'in ise Galatasaray'da forma giymeyi çok istediği ve menajeriyle sık sık görüşerek bu düşüncesini ona aktardığı gelen bilgiler arasında.
- Spor
- 14.01.2019
- Gazete
Demba Ba & Tetteh yakın takipte
G.Saray’ın listesinde yer alan Demba Ba ve Tetteh gelişmeleri takip ediyor.
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