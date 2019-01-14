Demba Ba & Tetteh yakın takipte

listesinde yer alan oyunculardan Demba Ba ve Benjamin Tetteh'in gelişmeleri yakından izlediği gelen bilgiler arasında. Çin takımı Shanghai Shenhua'da oynayan Senegalli futbolcunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh'in ise Galatasaray'da forma giymeyi çok istediği ve menajeriyle sık sık görüşerek bu düşüncesini ona aktardığı gelen bilgiler arasında.