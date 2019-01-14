Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı kanat oyuncusu Ryan Babel'de beklenen gelişme dün yaşandı. Fulham, Ryan Babel'i 2 milyon Euro bedelle kiraladı. Açıklamayı Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaptı. Gelen bilgilere göre Babel, sezon sonunda ilk görüşmeyi Beşiktaş ile yapacak.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Babel'de yaşanan bu gelişmenin ardından gözler kanat transferine çevrildi. Beşiktaş'ın kanat transferi için 3 aday var. Bunlardan ilki ise Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıklayan PSG'li Eric Maksim Moting.
KANAT İÇİN 3 ADAY VAR...
Beşiktaş, PSG ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moting'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Diğer adaylar ise Ukraynalı Konoplyanka ve Milan forması giyen Alen Halilovic.
MOTİNG İSMİ BİR ADIM ÖNDE
Tüm bu adaylar içerisinde Moting'in ismi şu anda ön plana çıksa da Beşiktaş 3 futbolcucu için de çalışma yürütüyor. Bu hafta içinde Babel'in boşluğunun doldurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.
GÖZLER TRANSFERE ÇEVRİLDİ
Babel'de yaşanan bu gelişmenin ardından gözler kanat transferine çevrildi. Beşiktaş'ın kanat transferi için 3 aday var. Bunlardan ilki ise Beşiktaş'ta oynamak istediğini açıklayan PSG'li Eric Maksim Moting.
KANAT İÇİN 3 ADAY VAR...
Beşiktaş, PSG ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Moting'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Diğer adaylar ise Ukraynalı Konoplyanka ve Milan forması giyen Alen Halilovic.
MOTİNG İSMİ BİR ADIM ÖNDE
Tüm bu adaylar içerisinde Moting'in ismi şu anda ön plana çıksa da Beşiktaş 3 futbolcucu için de çalışma yürütüyor. Bu hafta içinde Babel'in boşluğunun doldurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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