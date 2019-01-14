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’ya 9 milyon euro

S.Arabistan ekibi Faslı yıldız için G.Saray’la 9 milyon Euro karşılığında anlaştı. in sonuçlanması -Al-İttihad pazarlığına kaldı.

Belhanda’ya 9 milyon euro
Galatasaray'a için yeni teklif... Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya alan Al İttihad kulübü, Belhanda için Cimbom'a 7 milyon Euro'luk teklif yapmış ancak bu öneri Sarı-Kırmızılılar tarafından kabul görmemişti. Al İttihad, Belhanda ısrarından vazgeçmezken 'a bu kez 9 milyon Euro önerdi ve Sarı-Kırmızılılar yönetimi bu için ikna etmeyi başardı.

SIRA BELHANDA'DA
Al İttihad, Belhanda'yı ise henüz ikna edemedi. S.Arabistan ekibi 28 yaşındaki yıldıza senelik 4.5 milyon Euro önerirken, Belhanda 6 milyon Euro'da diretiyor. Al İttihad'ın 4.5 milyon Euro'luk teklifini artırması bekleniyor.

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