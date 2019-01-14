Belhanda’ya 9 milyon euro

Galatasaray'a Belhanda için yeni teklif... Rodrigues'i 9 milyon Euro'ya alan Al İttihad kulübü, Belhanda için Cimbom'a 7 milyon Euro'luk teklif yapmış ancak bu öneri Sarı-Kırmızılılar tarafından kabul görmemişti. Al İttihad, Belhanda ısrarından vazgeçmezken Galatasaray'a bu kez 9 milyon Euro önerdi ve Sarı-Kırmızılılar yönetimi bu transfer için ikna etmeyi başardı.
SIRA BELHANDA'DA
Al İttihad, Belhanda'yı ise henüz ikna edemedi. S.Arabistan ekibi 28 yaşındaki yıldıza senelik 4.5 milyon Euro önerirken, Belhanda 6 milyon Euro'da diretiyor. Al İttihad'ın 4.5 milyon Euro'luk teklifini artırması bekleniyor.
SIRA BELHANDA'DA
Al İttihad, Belhanda'yı ise henüz ikna edemedi. S.Arabistan ekibi 28 yaşındaki yıldıza senelik 4.5 milyon Euro önerirken, Belhanda 6 milyon Euro'da diretiyor. Al İttihad'ın 4.5 milyon Euro'luk teklifini artırması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.