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Babel’in ini oğlu açıkladı

Babel’in transferini oğlu açıkladı
Babel'in sosyal medya hesaıbından uçan kartal resmi paylaşmasını herkes "Babel başka bir takıma transfer oluyor" diye yorumlamıştı. İlk net açıklama ise Ryan Babel'in oğlu Riley Babel'den geldi. Riley Babel, iddialar sonrası "Gerçekten ayrılıyor" mesajını atarak i kamuoyuna duyurdu.

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