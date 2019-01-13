sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceki günkü basın toplantısında yönetimin hem stoper, hem sağ bek hem de sol bek bir oyuncuyla ilgilendiği söyleyen Teknik Direktör'in kastettiği ismin'da oynayanfutbolcuolduğu ortaya çıktı.'de doğanyaşındaki oyuncunun savunmanın her yanında görev yapması nedeniyle yönetim tarafından tercih edildiği belirlendi.