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Bir taşla üç kuş! 'ın tercihi

Hem stoper hem de sağ ve sol bekte oynayan bir oyuncuyla ilgilendiklerini söyleyen Güneş’in kastettiği ismin Djimsiti olduğu ortaya çıktı. Yönetimin Arnavut yıldız için pazarlık yaptığı öne sürüldü.



Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Önceki günkü basın toplantısında yönetimin hem stoper, hem sağ bek hem de sol bek bir oyuncuyla ilgilendiği söyleyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in kastettiği ismin Atalanta'da oynayan Arnavut futbolcu Berat Djimsiti olduğu ortaya çıktı. İsviçre'de doğan 25 yaşındaki oyuncunun savunmanın her yanında görev yapması nedeniyle yönetim tarafından tercih edildiği belirlendi.

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