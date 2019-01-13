Beşiktaş'ta Babel'le yollar ayrılıyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı kanat oyuncusu ile yeni kontrat için masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Beşiktaş yönetimi, yıldız ismin satışı için İngiliz ekibi Fulham ile 1.8 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.
İMZALAR AN MESELESİ
32 yaşındaki Babel'in de İngiliz ekibinin teklifine "Evet" dediği öğrenildi. Babel'in birkaç gün içinde İngiltere'ye gidip resmi imzayı atması bekleniyor. Babel, Beşiktaş'la sözleşme uzatmak için yaptığı görüşmelerde senelik 3.5 milyon Euro'da diretince Siyah-Beyazlılar geri adım atmış ve ardından Hollandalı oyuncu kendisine takım aramaya başlamıştı.
İMZALAR AN MESELESİ
32 yaşındaki Babel'in de İngiliz ekibinin teklifine "Evet" dediği öğrenildi. Babel'in birkaç gün içinde İngiltere'ye gidip resmi imzayı atması bekleniyor. Babel, Beşiktaş'la sözleşme uzatmak için yaptığı görüşmelerde senelik 3.5 milyon Euro'da diretince Siyah-Beyazlılar geri adım atmış ve ardından Hollandalı oyuncu kendisine takım aramaya başlamıştı.
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