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'ta Babel'le yollar ayrılıyor! Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı , Fulham yolcusu

Siyah-Beyazlılar sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Babel için Fulham ile 1.8 milyon karşılığında anlaştı. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Babel, Fulham yolcusu
Beşiktaş'ta Babel'le yollar ayrılıyor... Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Hollandalı kanat oyuncusu ile yeni kontrat için masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan yönetimi, yıldız ismin satışı için İngiliz ekibi Fulham ile 1.8 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

İMZALAR AN MESELESİ
32 yaşındaki Babel'in de İngiliz ekibinin teklifine "Evet" dediği öğrenildi. Babel'in birkaç gün içinde 'ye gidip resmi imzayı atması bekleniyor. Babel, Beşiktaş'la sözleşme uzatmak için yaptığı görüşmelerde senelik 3.5 milyon Euro'da diretince Siyah-Beyazlılar geri adım atmış ve ardından Hollandalı oyuncu kendisine takım aramaya başlamıştı.

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