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sabırla beklıyor

Tolgay Arslan sabırla beklıyor
Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Tolgay Arslan'ın Sarı-Lacivertli kulübe mesaj yolladığı ve çubuklu formayı giymek istediğini yinelediği öğrenildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında fiyat anlaşymazlığı ortaya çıkarken takas için adı geçen Şener'in de huzursuz olduğu ifade edildi.

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