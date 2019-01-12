Fenerbahçe ile her konuda anlaşma sağlayan Tolgay Arslan'ın Sarı-Lacivertli kulübe mesaj yolladığı ve çubuklu formayı giymek istediğini yinelediği öğrenildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında fiyat anlaşymazlığı ortaya çıkarken takas için adı geçen Şener'in de huzursuz olduğu ifade edildi.
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- 12.01.2019
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Tolgay Arslan sabırla beklıyor
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