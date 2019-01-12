Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmak için teklifte bulunduğu Martin Skrtel, cevabını henüz bildirmedi. Slovak stoperin kendisine teklif edilen ücretin bir miktar arttırılmasını istediği ifade ediliyor. Skrtel'e yurt dışından tekliflerin olduğu da biliniyor.
- Spor
- 12.01.2019
- Gazete
Skrtel’ın nazı usandırıyor!
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