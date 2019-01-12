Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Burak Yılmaz zaten Beşiktaşlı, Beşiktaş camiasına uygun bir oyuncu... Burak'tan iyisi Suarez, alabileceğimiz en iyi forveti aldık... Burak Yılmaz gittiği her yerde başarılı oldu. Burak, bu yeteneğiyle dünya çapında bir oyuncu" dedi. Şenol Güneş sözlerine şöyle devam etti:
EFSANELERE LAYIK OLACAKTIR
Burak Yılmaz'ın maliyeti Vagner Love'dan daha ucuz. Tartışıyoruz, neyi tartışıyoruz? Beşiktaş maçında yere düşmesi var, olabiliyor. Beşiktaş taraftarının ona sahip çıkacağını düşünüyorum. Baba Hakkı olamaz, zamanı yetmez ama efsanelere layık olacaktır.
SERDAR AZİZ İYİ BİR OYUNCU
Türkiye'de forvet derseniz Burak Yılmaz ve Cenk Tosun derim. Kimseye kefil olmam ama Burak Yılmaz'a olurum. Serdar Aziz de beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'a gitmeden önce bize gelmek istiyordu ancak onlara sattılar. Şu anki durumunu bilmiyorum.
TOLGAY'I SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Şener Özbayraklı, Türkiye'nin iyi sağ beklerinden biri. Yazılanlara göre Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile görüşüyormuş. Sanırım bizimkiler önce para istiyor, Fenerbahçe de Şener'i vermeyi düşünmüyor. Kulüp, Tolgay'ı satmak ve gelecek parayla transfer yapmak istiyor.
SAĞ BEKE 5-6 ALTERNATİF VAR
Sağ bekte Gökhan'a alternatif bir isim bakıyoruz. Sivaslı Douglas ile ilgili konuşuldu ama durum ne bilmiyorum. 5-6 isim var, hepsine bakılacak ve öyle karar verilecek. İkinci yarıda en iyi futbolumuzu oynarsak şampiyon oluruz.
EFSANELERE LAYIK OLACAKTIR
Burak Yılmaz'ın maliyeti Vagner Love'dan daha ucuz. Tartışıyoruz, neyi tartışıyoruz? Beşiktaş maçında yere düşmesi var, olabiliyor. Beşiktaş taraftarının ona sahip çıkacağını düşünüyorum. Baba Hakkı olamaz, zamanı yetmez ama efsanelere layık olacaktır.
SERDAR AZİZ İYİ BİR OYUNCU
Türkiye'de forvet derseniz Burak Yılmaz ve Cenk Tosun derim. Kimseye kefil olmam ama Burak Yılmaz'a olurum. Serdar Aziz de beğendiğim bir oyuncu. Galatasaray'a gitmeden önce bize gelmek istiyordu ancak onlara sattılar. Şu anki durumunu bilmiyorum.
TOLGAY'I SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Şener Özbayraklı, Türkiye'nin iyi sağ beklerinden biri. Yazılanlara göre Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile görüşüyormuş. Sanırım bizimkiler önce para istiyor, Fenerbahçe de Şener'i vermeyi düşünmüyor. Kulüp, Tolgay'ı satmak ve gelecek parayla transfer yapmak istiyor.
SAĞ BEKE 5-6 ALTERNATİF VAR
Sağ bekte Gökhan'a alternatif bir isim bakıyoruz. Sivaslı Douglas ile ilgili konuşuldu ama durum ne bilmiyorum. 5-6 isim var, hepsine bakılacak ve öyle karar verilecek. İkinci yarıda en iyi futbolumuzu oynarsak şampiyon oluruz.
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