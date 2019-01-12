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: Burak’tan daha iyisi

Tecrübeli teknik direktör, “Burak zaten lı, Beşiktaş camiasına uygun bir oyuncu... Burak’tan iyisi Suarez, alabileceğimiz en iyi forveti aldık... Yönetim Tolgay için takas değil, bonservis istiyor. beğendğim bir oyuncu” dedi.

Burak’tan daha iyisi Luis Suarez
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Burak Yılmaz zaten Beşiktaşlı, Beşiktaş camiasına uygun bir oyuncu... Burak'tan iyisi Suarez, alabileceğimiz en iyi forveti aldık... gittiği her yerde başarılı oldu. Burak, bu yeteneğiyle dünya çapında bir oyuncu" dedi. Şenol Güneş sözlerine şöyle devam etti:



EFSANELERE LAYIK OLACAKTIR
Burak Yılmaz'ın maliyeti Vagner Love'dan daha ucuz. Tartışıyoruz, neyi tartışıyoruz? Beşiktaş maçında yere düşmesi var, olabiliyor. Beşiktaş taraftarının ona sahip çıkacağını düşünüyorum. Baba Hakkı olamaz, zamanı yetmez ama efsanelere layık olacaktır.

SERDAR AZİZ İYİ BİR OYUNCU
Türkiye'de forvet derseniz Burak Yılmaz ve derim. Kimseye kefil olmam ama Burak Yılmaz'a olurum. de beğendiğim bir oyuncu. 'a gitmeden önce bize gelmek istiyordu ancak onlara sattılar. Şu anki durumunu bilmiyorum.



TOLGAY'I SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
Şener Özbayraklı, 'nin iyi sağ beklerinden biri. Yazılanlara göre , ile görüşüyormuş. Sanırım bizimkiler önce para istiyor, Fenerbahçe de Şener'i vermeyi düşünmüyor. Kulüp, Tolgay'ı satmak ve gelecek parayla transfer yapmak istiyor.

SAĞ BEKE 5-6 ALTERNATİF VAR
Sağ bekte Gökhan'a alternatif bir isim bakıyoruz. Sivaslı Douglas ile ilgili konuşuldu ama durum ne bilmiyorum. 5-6 isim var, hepsine bakılacak ve öyle karar verilecek. İkinci yarıda en iyi futbolumuzu oynarsak şampiyon oluruz.

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