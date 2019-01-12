Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Polonyalı genç yıldız Lukas Haraslin'den haber bekliyor. Cimbom, Lechia Gdansk'ın kanat oyuncusu Haraslin için, Polonya ekibine transfer teklifinde bulunmuştu.
SALI AÇIKLAYACAKLAR
Polonya temsilcisinin Galatasaray'ın teklifine en geç salı gününe kadar cevap vermesi bekleniyor. Fatih Terim, genç oyuncunun alınması için yönetime baskı uyguluyor.
SALI AÇIKLAYACAKLAR
Polonya temsilcisinin Galatasaray'ın teklifine en geç salı gününe kadar cevap vermesi bekleniyor. Fatih Terim, genç oyuncunun alınması için yönetime baskı uyguluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.