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, Haraslin için beklemede!

’a için teklif yapan , Polonya ekibinin cevabını bekliyor.

Haraslin için beklemede!
Transfer çalışmalarını sürdüren , Polonyalı genç yıldız Lukas Haraslin'den haber bekliyor. Cimbom, 'ın kanat oyuncusu Haraslin için, Polonya ekibine transfer teklifinde bulunmuştu.

SALI AÇIKLAYACAKLAR
Polonya temsilcisinin Galatasaray'ın teklifine en geç salı gününe kadar cevap vermesi bekleniyor. Fatih Terim, genç oyuncunun alınması için yönetime baskı uyguluyor.

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