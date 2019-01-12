Transferin hızlı takımlarından Başakşehir, Kerim Frei ve Milos Jojic'le yolları ayırma kararı aldı. Kerim Frei'nin menajerinin 3 büyüklerle görüşme yapacağı iddia ediliyor.
- Spor
- 12.01.2019
- Gazete
Başakşehir’den Kerim kararı
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