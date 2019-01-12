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Başakşehir’den Kerim kararı

Başakşehir’den Kerim kararı
Transferin hızlı takımlarından Başakşehir, Kerim Frei ve Milos Jojic'le yolları ayırma kararı aldı. Kerim Frei'nin menajerinin 3 büyüklerle görüşme yapacağı iddia ediliyor.

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