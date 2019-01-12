Antalya Kartal’a ilaç gibi geldi

Çok kötü bir sezonu geride bırakan Beşiktaş, Antalya'da kendine geldi... Yeni transferler Isimat Mirin ve Burak Yılmaz'ın hemen kampa katılması teknik direktör Şenol Güneş'in motivasyonunu yükseltti. İlk yarının etkisiz isimlerinden Ryan Babel, Adriano, Cyle Larin ve Oğuzhan gibi isimler kampta performanslarını yükseltti. Ayrıca takım içindeki birlik beraberlik de Antalya kampında adeta tavan yaptı.
NASIL YANSIYACAK
Ortaya çıkan bu tablonun sezonun ikinci yarısında sahaya nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.
NASIL YANSIYACAK
Ortaya çıkan bu tablonun sezonun ikinci yarısında sahaya nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.
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