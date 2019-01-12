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: Trabzon Avrupa’da marka olur

Başkan Ağaoğlu, “Yetiştirdiğimiz oyuncuyu üst düzey takımlara gönderdiğimiz zaman Avrupa’da marka oluruz” dedi.

Trabzon Avrupa’da marka olur
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Benim oyuncum eğer gidecekse Avrupa'nın en iyi kulüplerine gitmeli. oyuncularımızı üst düzey kulüplere gönderdiğimiz zaman o zaman Trabzonspor Avrupa'da marka olur" diye konuştu.

ZİRVEDEN VAZGEÇMEYİZ...
Zirve yarışından vazgeçmeyeceklerini belirten Ağaoğlu, "Son 5 maçta sahaya çıkan kadronun değeri 11 milyon Euro. Ama futbol oynuyor. Bizim için önemli olan sahadaki oyundur" dedi.

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