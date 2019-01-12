Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Benim oyuncum eğer gidecekse Avrupa'nın en iyi kulüplerine gitmeli. oyuncularımızı üst düzey kulüplere gönderdiğimiz zaman o zaman Trabzonspor Avrupa'da marka olur" diye konuştu.



ZİRVEDEN VAZGEÇMEYİZ...

Zirve yarışından vazgeçmeyeceklerini belirten Ağaoğlu, "Son 5 maçta sahaya çıkan kadronun değeri 11 milyon Euro. Ama futbol oynuyor. Bizim için önemli olan sahadaki oyundur" dedi.