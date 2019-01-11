Rodallega direkten döndü

Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde giderek suç duyurusunda bulundu. Ünlü futbolcunun tanımadığı şahıslar tarafından dolandırılmak üzereyken olayın yargıya taşındığını ifade eden Avukat Mikail Hasbek, "Cuma günü itibariyle Rodallega'nın aramasıyla olaya vakıf olduk. Dosyaya baktığımızda enteresan bir durumla karşılaştık.
BANKA HABER DAHİ VERMEDİ
Yüklü miktarda bir alacak var. O alacak miktarı banka hesabında haczedilmiş bankadan çıkmış. Cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. İcra Hukuk Mahkemesi'nde tedbir kararı aldırarak dosyayı durdurduk. Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. 50 bin 100 bin yerinden oynarken banka memuru haberdar eder hesap sahibini. Milyonların üzerinden bir rakam bankadan icra dairesine gelirken bankadan hiçbir yönetici haber dahi etmiyor" dedi.
Ünlü futbolcu Rodallega'nın avukatı Hasbek, "Zamanında engel olamasaydık neredeyse bu paralar uçup gidecekti" ifadesini kullandı.
BANKA HABER DAHİ VERMEDİ
Yüklü miktarda bir alacak var. O alacak miktarı banka hesabında haczedilmiş bankadan çıkmış. Cuma günü karşı tarafın avukatı parayı tahsile gelmiş. İcra Hukuk Mahkemesi'nde tedbir kararı aldırarak dosyayı durdurduk. Bir kuaför dükkanına tebligat yapılmak suretiyle hiçbir alacak yokken haciz yapılmış. 50 bin 100 bin yerinden oynarken banka memuru haberdar eder hesap sahibini. Milyonların üzerinden bir rakam bankadan icra dairesine gelirken bankadan hiçbir yönetici haber dahi etmiyor" dedi.
Ünlü futbolcu Rodallega'nın avukatı Hasbek, "Zamanında engel olamasaydık neredeyse bu paralar uçup gidecekti" ifadesini kullandı.
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