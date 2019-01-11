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Kanarya’dan çift idman
Fenerbahçe 'in ikinci yarısına sıkı hazırlanıyor. Antalya'da çalışmalarını sürdüren Fener, dünü çift idmanla tamamladı.

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Sabah idmanında pas ve şut çalışması yapan Kanarya, akşam antrenmanında ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

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