Fenerbahçe Süper Lig'in ikinci yarısına sıkı hazırlanıyor. Antalya'da çalışmalarını sürdüren Fener, dünü çift idmanla tamamladı.
DURMUYORLAR
Sabah idmanında pas ve şut çalışması yapan Kanarya, akşam antrenmanında ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
DURMUYORLAR
Sabah idmanında pas ve şut çalışması yapan Kanarya, akşam antrenmanında ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
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