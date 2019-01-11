Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Antalya Belek kampında açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren tecrübeli teknik adam en doğru transferi yapacaklarını söyledi.
İNCE ELİYORUZ
Yanal "Fenerbahçe forması giyecek futbolcuları çok ince eleyip sık dokumamız gerekiyor. En doğru transferi yapmamız gerekiyor. Bu arada Türk kulüpleri için tehlike kapıda; FFP. Emin olun ki Fenerbahçe'ye her anlamda katkı sağlayacak futbolcular üzerinde çalışıyoruz" dedi. Takımın durumu hakkında bilgi veren Yanal şu ifadeleri kullandı:
KAPASİTEMİZ ARTACAK
"BIZIM şu anki konumumuz Fenerbahçe'nin gücünü gösterebilmek için yeterli değil, Fenerbahçe bu durumdan çıkabilecek durumda. Fizik kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz ama bu 3-4 günde halledilecek bir şey değil"
KORKMAYACAĞIZ!
Ersun Yanal, "Mücadele ve kazanmak Fenerbahçe'nin karakteridir. Sahada mutlu olan bir takım izleyeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin ki, biz onların ne istediğini çok iyi biliyoruz. İkinci yarıda tüm istedikleri olacak. En büyük hedefim taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını vermek. Korkmayan bir futbol takımı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
SABAH-AKŞAM YETMİYOR GECE DE ÇALIŞIYORUZ
Yanal, "Futbolculara ne istediğimi anlatıyorum. Sabah-akşam yetmiyor. Gece de çalışıyoruz. İletişimin en üst düzeyde olması çok önemli. Güçsüz olduğumuzu da kabul etmiyorum" dedi.
İNCE ELİYORUZ
Yanal "Fenerbahçe forması giyecek futbolcuları çok ince eleyip sık dokumamız gerekiyor. En doğru transferi yapmamız gerekiyor. Bu arada Türk kulüpleri için tehlike kapıda; FFP. Emin olun ki Fenerbahçe'ye her anlamda katkı sağlayacak futbolcular üzerinde çalışıyoruz" dedi. Takımın durumu hakkında bilgi veren Yanal şu ifadeleri kullandı:
KAPASİTEMİZ ARTACAK
"BIZIM şu anki konumumuz Fenerbahçe'nin gücünü gösterebilmek için yeterli değil, Fenerbahçe bu durumdan çıkabilecek durumda. Fizik kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz ama bu 3-4 günde halledilecek bir şey değil"
KORKMAYACAĞIZ!
Ersun Yanal, "Mücadele ve kazanmak Fenerbahçe'nin karakteridir. Sahada mutlu olan bir takım izleyeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilsin ki, biz onların ne istediğini çok iyi biliyoruz. İkinci yarıda tüm istedikleri olacak. En büyük hedefim taraftarın gösterdiği sevginin karşılığını vermek. Korkmayan bir futbol takımı oluşturacağız" ifadelerini kullandı.
SABAH-AKŞAM YETMİYOR GECE DE ÇALIŞIYORUZ
Yanal, "Futbolculara ne istediğimi anlatıyorum. Sabah-akşam yetmiyor. Gece de çalışıyoruz. İletişimin en üst düzeyde olması çok önemli. Güçsüz olduğumuzu da kabul etmiyorum" dedi.
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