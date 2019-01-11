Douglas sürprizi

Beşiktaş sağ bek arayışlarını hızlandırdı. Listesine Karsdorp, Bereszynski ve Castagne'yi alan Siyah-Beyazlı yönetim Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Douglas'la da yakından ilgileniyor. 28 yaşındaki oyuncu sezon başında Sivasspor tarafından Barcelona'ya kiralanmıştı.
SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR
Sivasspor'da 15 resmi karşılaşmada forma giyen Douglas 2 gol attı. Performansıyla takımın gözde oyuncularından biri olan Brezilyalı futbolcunun Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
2 KULÜPLE DE GÖRÜŞECEKLER
Beşiktaş Yönetimi'nin Douglas için hem Barcelona hem de Sivas'la görüşeceği öğrenildi. Bu futbolcu için makul bir rakam istenmesi durumunda sağ bek için düşünülen isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.
SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR
Sivasspor'da 15 resmi karşılaşmada forma giyen Douglas 2 gol attı. Performansıyla takımın gözde oyuncularından biri olan Brezilyalı futbolcunun Sivasspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
2 KULÜPLE DE GÖRÜŞECEKLER
Beşiktaş Yönetimi'nin Douglas için hem Barcelona hem de Sivas'la görüşeceği öğrenildi. Bu futbolcu için makul bir rakam istenmesi durumunda sağ bek için düşünülen isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.
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