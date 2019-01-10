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Terim’den imalı paylaşım

“Bu tür insanların kötülüklerine alet olmayın lütfen...”

Terim’den imalı paylaşım
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, twitter'dan bir metin yayınladı. Terim, "Son zamanlarda dikkat çekmeye çalışan 'gizli ajandası' için meslek ahlakını hiçe sayan, iftira atmayı marifet gören, vicdanını cüzdanı ile eş değer gören ve 'ben gazeteciyim' diyenler insanların kötülüklerine alet olmayın" dedi.

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