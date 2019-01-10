Serdar Aziz, Fenerbahçe için gözünü kararttı... Galatasaray'da kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncunu yapılandırılmış olan 1.8 milyon Euro'luk alacağı için Sarı-Kırmızılılar'a noter kanalıyla ödeme emri gönderdi. Galatasaray, 30 Ocak tarihine kadar Serdar'a ödeme yapmazsa tecrübeli oyuncunun boşa çıkma durumu var.
SERDAR İLE EL SIKIŞTILAR!
Bilindiği gibi F.Bahçe, yıldız oyuncu ile görüşmüş, prensipte anlaşmış ancak Galatasaray'a takılmıştı. Serdar Aziz boşa çıkarsa, Fenerbahçe'nin transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
TOLGAY DA FENER'İ İSTİYOR
F.Bahçe ezeli rakiplerinden Beşiktaş'tan da bir yıldızı koparmak üzere... Siyah- Beyazlılar'da kadro dışı olan Tolgay Arslan ayrılık konusunda kararlı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.
GÖRÜŞMELER BU HAFTA BİTİYOR
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da dün yaptığı açıklamada Tolgay Arslan ile ilgili Fenerbahçe ile görüşme halinde olduklarını belirtti. Transfer görüşmelerinin bu hafta sonlanması bekleniyor.
SERDAR İLE EL SIKIŞTILAR!
Bilindiği gibi F.Bahçe, yıldız oyuncu ile görüşmüş, prensipte anlaşmış ancak Galatasaray'a takılmıştı. Serdar Aziz boşa çıkarsa, Fenerbahçe'nin transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
TOLGAY DA FENER'İ İSTİYOR
F.Bahçe ezeli rakiplerinden Beşiktaş'tan da bir yıldızı koparmak üzere... Siyah- Beyazlılar'da kadro dışı olan Tolgay Arslan ayrılık konusunda kararlı. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye gitmek istiyor.
GÖRÜŞMELER BU HAFTA BİTİYOR
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da dün yaptığı açıklamada Tolgay Arslan ile ilgili Fenerbahçe ile görüşme halinde olduklarını belirtti. Transfer görüşmelerinin bu hafta sonlanması bekleniyor.
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