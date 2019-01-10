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, Afyon’u ezdi geçti: 5-1

, Afyon önünde geriye düştüğü maçı Fatih, Larin (2), Ljajic ve ’in golleriyle kazandı.

Kartal, Afyon’u ezdi geçti: 5-1
Beşiktaş Antalya'da oynadığı 2. özel maçta Türkiye 1.Lig ekibi Afyonspor'u 5-1 yendi. Kartal maça Utku, Gökhan, Mirin, Vida, Hüseyin, Medel, Necip, Lens, Oğuzhan, Quaresma ve Larin 11'iyle başladı. Devreyi Afyonspor Emre Öztürk'ün golüyle 1-0 önde kapadı. 2.yarı Fatih, Larin (2), Adem Ljajic ve Babel'in golleriyle farkı yakalayan Beşiktaş maçtan 5-1 galip ayrıldı.

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