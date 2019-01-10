Güneş teklifi reddetti

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı ilginç açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş'e yapılan teklifi detaylandıran Adalı, "Biz 3 yıllık bir teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Ancak kendisi seçim olduğunu ifade ederek sezon sonunu beklememizi söyledi" ifadelerini kullandı.
BURAK EN AZ 10 GOL ATAR
Burak Yılmaz'ın 2. yarıda en az 10 gol atacağını ifade eden Adalı, "Şunu herkes bilsin ki ben Beşiktaş'a zarar verecek biriyle çay bile içmem. Burak Yılmaz 2. yarıda en az 10 gol atar" dedi.
BURAK EN AZ 10 GOL ATAR
Burak Yılmaz'ın 2. yarıda en az 10 gol atacağını ifade eden Adalı, "Şunu herkes bilsin ki ben Beşiktaş'a zarar verecek biriyle çay bile içmem. Burak Yılmaz 2. yarıda en az 10 gol atar" dedi.
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