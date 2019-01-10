Ara transferdeki sessizliğini bozan Galatasaray, Chaves forması giyen Brezilyalı stoper Marcao'yu renklerine bağladı. Dün transferi KAP'a bildirilen 22 yaşındaki Marcao'nun pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ancak Sambacı'nın transferi tartışmaları da beraberinde getirdi. Marcao için Galatasaray'ın kasasından 4 milyon Euro çıkacağı konuluşuyor. Fakat Chaves sezon başında genç futbolcuyu Atletico Paranaense'den alırken sadece 900 bin Euro ödemişti.
ÇOK POTANSIYELLİ
Chaves'in Portekiz Ligi'nde son sırada yer alması da tartışma yarattı. Portekiz basını ise Marcao'nun potansiyelli bir isim olduğunu belirtti. Gazetelere göre Galatasaray oldukça önemli bir transfere imza attı.
G.Saray transferi RESMEN AÇIKLADI
G.Saray, Marcao ve kulübü Chaves ile her konuda anlaşıldığını KAP'a bildirdi. Transferin mali detayları açıklanmadı.
ÇOK POTANSIYELLİ
Chaves'in Portekiz Ligi'nde son sırada yer alması da tartışma yarattı. Portekiz basını ise Marcao'nun potansiyelli bir isim olduğunu belirtti. Gazetelere göre Galatasaray oldukça önemli bir transfere imza attı.
G.Saray transferi RESMEN AÇIKLADI
G.Saray, Marcao ve kulübü Chaves ile her konuda anlaşıldığını KAP'a bildirdi. Transferin mali detayları açıklanmadı.
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