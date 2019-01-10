Cimbom Emre’yle imzaladı

Ömer Bayram'ın kötü performansı nedeniyle yerli sol bek arayan Galatasaray, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı. Kısa bir süre önce Bursa ile yolları ayrılan 23 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. Dün Antalya kampına katılan Emre Taşdemir, Milli Takım'da Fatih Terim'le çalışmıştı.
3 SEZONDA 12 MAÇA ÇIKTI
Genç yaşta Milli Takım'a yükselen Emre Taşdemir son yıllarda sakatlık kurbanı oldu. 3 sezonda ligde sadece 12 maça çıkan Emre, bu sezon sadece F.Bahçe maçında 7 dakika oynadı.
3 SEZONDA 12 MAÇA ÇIKTI
Genç yaşta Milli Takım'a yükselen Emre Taşdemir son yıllarda sakatlık kurbanı oldu. 3 sezonda ligde sadece 12 maça çıkan Emre, bu sezon sadece F.Bahçe maçında 7 dakika oynadı.
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