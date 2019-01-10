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Cimbom Emre’yle imzaladı

G.Saray, ’dan ayrılan milli sol bekle 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağladı.

Cimbom Emre’yle imzaladı
Ömer Bayram'ın kötü performansı nedeniyle yerli sol bek arayan Galatasaray, Emre Taşdemir'i kadrosuna kattı. Kısa bir süre önce Bursa ile yolları ayrılan 23 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağlandı. Dün Antalya kampına katılan Emre Taşdemir, 'da Fatih Terim'le çalışmıştı.

3 SEZONDA 12 MAÇA ÇIKTI
Genç yaşta Milli Takım'a yükselen Emre Taşdemir son yıllarda sakatlık kurbanı oldu. 3 sezonda ligde sadece 12 maça çıkan Emre, bu sezon sadece F.Bahçe maçında 7 dakika oynadı.

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