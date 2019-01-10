sağ bek transf erine odaklandı. Forvet ve stoper bölgesine takviye yapanşimdi gözünü sağ bek transferine çevirdi. Bu mevki içinkulüpleriyle görüşmelerini sürdüren yönetimin ilk hedefi'da forma giyenfutbolcu için teklif üstüne teklif yapılıyor.Direktör'in de takımda görmek istediğiyaşındaki Karsdorp geçtiğimiz sezon çapraz bağları yırtıldığı için takımdan uzak kalmıştı. Hollandalı yıldızın sakatlığını atlattığı gelen bilgiler arasında.Yönetimisatıl alma opsiyonuyla kiralamaya çalışıyor. Şu ana kadar yapılan 2 görüşmede önemli ilerlemeler sağlanmasına rağmen bu transferdeki pürüzlerin hala giderilmediği öğrenildi.sorun çıkma ihtimalinidüşünen yönetimB Planı'nı da hazırladı.'da oynayanveAtalanta'da forma giyenCastagne'yi yedek bekletenyönetim durumagöre hareket edecek.