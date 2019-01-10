Kartal sağ bek transf erine odaklandı. Forvet ve stoper bölgesine takviye yapan Beşiktaş şimdi gözünü sağ bek transferine çevirdi. Bu mevki için İtalyan kulüpleriyle görüşmelerini sürdüren yönetimin ilk hedefi Roma'da forma giyen Karsdorp. Hollandalı futbolcu için teklif üstüne teklif yapılıyor.
SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI
Teknik Direktör Şenol Güneş'in de takımda görmek istediği 23 yaşındaki Karsdorp geçtiğimiz sezon çapraz bağları yırtıldığı için takımdan uzak kalmıştı. Hollandalı yıldızın sakatlığını atlattığı gelen bilgiler arasında.
ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLANDI
Beşiktaş Yönetimi Karsdorp'u satıl alma opsiyonuyla kiralamaya çalışıyor. Şu ana kadar yapılan 2 görüşmede önemli ilerlemeler sağlanmasına rağmen bu transferdeki pürüzlerin hala giderilmediği öğrenildi.
B PLANI'NDA 2 FUTBOLCU VAR
Karsdorp'da sorun çıkma ihtimalini düşünen yönetim B Planı'nı da hazırladı. Sampdoria'da oynayan Beresznski ve Atalanta'da forma giyen Castagne'yi yedek bekleten yönetim duruma göre hareket edecek.
SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI
Teknik Direktör Şenol Güneş'in de takımda görmek istediği 23 yaşındaki Karsdorp geçtiğimiz sezon çapraz bağları yırtıldığı için takımdan uzak kalmıştı. Hollandalı yıldızın sakatlığını atlattığı gelen bilgiler arasında.
ÖNEMLİ İLERLEMELER SAĞLANDI
Beşiktaş Yönetimi Karsdorp'u satıl alma opsiyonuyla kiralamaya çalışıyor. Şu ana kadar yapılan 2 görüşmede önemli ilerlemeler sağlanmasına rağmen bu transferdeki pürüzlerin hala giderilmediği öğrenildi.
B PLANI'NDA 2 FUTBOLCU VAR
Karsdorp'da sorun çıkma ihtimalini düşünen yönetim B Planı'nı da hazırladı. Sampdoria'da oynayan Beresznski ve Atalanta'da forma giyen Castagne'yi yedek bekleten yönetim duruma göre hareket edecek.
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