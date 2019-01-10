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Arapların aşkı

Son olarak ’ın 7 milyon ile G.Saray’ın kapısını çaldığı öğrenildi. Gözler ’ya çevrildi...

Arapların Belhanda aşkı
Galatasaray'da performansı büyük tartışma konusu olan Younes Belhanda'ya Arap kulüplerinin ilgisi bitmiyor... Faslı yıldız her seferinde takımda kalacağını açıklasa da Suudi Arabistan'dan Al Ittihad birkez daha kapıyı çaldı. Kısa süre önce Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Al Ittihad'ın Belhanda için 7 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Galatasaray teklife sıcak bakarken, gözler Belhanda'ya çevrildi. Al Ittihad yüksek bir yıllık ücretye yıldız futbolcuyu ikna ederse transfer gerçekleşecek.

FRANSIZLAR'A PAHALI GELDİ
Belhanda'nın ismi Monaco ve Nice ile de anılmıştı. Ancak Faslı oyuncunun yıllık ücreti, iki Fransız takımına da çok fazla geldi.

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