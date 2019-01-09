Trabzonspor büyük bir yükten kurtuldu. Bordo- Mavililer yollarını ayırdığı Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Mustafa Akbaş'tan 42 Milyon TL tasarruf etti. Ancak Burak'a 10 milyon 600 bin TL, Onur'a ise 18 milyon 600 bin TL geri ödeyecek. Yılda 26 milyon 600 bin TL kazanan Burak, 13 milyon 700 bin TL kazanan Onur ve 1 milyon 350 bin TL kazanan Mustafa Akbaş ile yollarını ayıran Trabzonspor, oyuncu giderlerinden 42 milyon TL'lik bir tasarruf yaptı.
YÖNETİM RAHATLADI
Böylelikle oyuncu giderlerini 19 milyon Euro'dan 12 milyon Euro seviyesine çeken yönetim nefes aldı. Yönetim tasarrufların ardından UEFA'dan transfer yasağını kaldırması durumunda 2 milyon Euro bütçeyle transfer yapmayı bekleniyor. Yönetim Olcay ve Kucka ile de yolları ayırmayı planlıyor.
YÖNETİM RAHATLADI
Böylelikle oyuncu giderlerini 19 milyon Euro'dan 12 milyon Euro seviyesine çeken yönetim nefes aldı. Yönetim tasarrufların ardından UEFA'dan transfer yasağını kaldırması durumunda 2 milyon Euro bütçeyle transfer yapmayı bekleniyor. Yönetim Olcay ve Kucka ile de yolları ayırmayı planlıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.