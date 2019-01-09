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  • 09.01.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 20:03

Son dakika: Galatasaray, Marcao transferini açıkladı

Galatasaray, Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi için Portekiz ekibi Chaves ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Marcao transferini açıkladı
Galatasaray, Portekiz'in Chaves takımında forma giyen Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi için Portekiz ekibi Chaves ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılılar KAP'a şu bildirimi yaptı:

Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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