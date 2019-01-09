Son dakika: Galatasaray, Marcao transferini açıkladı

Galatasaray, Portekiz'in Chaves takımında forma giyen Brezilyalı stoper Marcao'nun transferi için Portekiz ekibi Chaves ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılılar KAP'a şu bildirimi yaptı:
Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao)'nın kulübümüze transferi için mevcut Kulübü olan Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır.
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