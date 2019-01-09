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  • 09.01.2019 20:03
  • Son Güncelleme: 09.01.2019 20:06

Rusya ile Türkiye arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü - Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi.

Rusya ile Türkiye arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesinde, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel güvenlik konuları, Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında ele alındı.

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