Galatasaray 3312 saattir golcü alamadı

G.Saray forvet transferinde sessiz kaldı... Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan Sarı-Kırmızılılar 2. yarıya az bir süre kala hala forvet transferini gerçekleştiremedi. Gomis'i 24 Ağustos 2018'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e satan yönetim o tarihten sonra golcü transferi yapmadı.
TAKIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Yönetim Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra 4 ay 16 gün bir başka deyişle 3312 saattir golcü transferi gerçekleştiremedi. Bu nedenle G.Saray ligin ilk yarısını adeta forvetsiz geçirirken bu durum takımı etkiledi.
BİRÇOK GOLCÜ GÜNDEME GELDİ
G.Saray'da bugüne kadar başta Modeste olmak üzere Falcao, Barbosa, Smolov, Demba Ba, Balotelli, Niasse, Llorente, Doukara gibi birçok golcünün adı geçmesine rağmen forvete oyuncu alınamadı.
TERİM DURUMDAN RAHATSIZ
Yönetimin Gomis'ten sonra takıma golcü almaması Fatih Terim'i de kızdırdı. Terim ilk yarı zaman zaman bunu dile getirerek imalı açıklamalar yaptı.
TAKIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Yönetim Bafetimbi Gomis'i sattıktan sonra 4 ay 16 gün bir başka deyişle 3312 saattir golcü transferi gerçekleştiremedi. Bu nedenle G.Saray ligin ilk yarısını adeta forvetsiz geçirirken bu durum takımı etkiledi.
BİRÇOK GOLCÜ GÜNDEME GELDİ
G.Saray'da bugüne kadar başta Modeste olmak üzere Falcao, Barbosa, Smolov, Demba Ba, Balotelli, Niasse, Llorente, Doukara gibi birçok golcünün adı geçmesine rağmen forvete oyuncu alınamadı.
TERİM DURUMDAN RAHATSIZ
Yönetimin Gomis'ten sonra takıma golcü almaması Fatih Terim'i de kızdırdı. Terim ilk yarı zaman zaman bunu dile getirerek imalı açıklamalar yaptı.
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