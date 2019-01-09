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Başakşehir, Alican ile 4.5 yıllık sözleşme yaptı

Başakşehir, Alican ile 4.5 yıllık sözleşme yaptı
Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Başakşehir, Robinho'dan sonra Altınordu'dan Alican Özfesli'yi renklerine bağladı. Turuncu- Lacivertli ekip 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Ayrıca Alican'ın sezon sonuna kadar Altınordu forması giyeceği ve ligin bitimiyle Başakşehir'e geleceği belirtildi.

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