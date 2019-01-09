Aslan’dan Marcos bombası

Galatasaray'dan sürpriz transfer... Serdar Aziz'in kadro dışı bırakılması sonrası savunmaya takviye yapmak için düğmeye basan Sarı-Kırmızılılar'ın Portekiz'in Chaves takımında forma giyen Brezilyalı stoper Marcos do Nascimento ile her konuda anlaştığı iddia edildi. Galatasaray yönetiminin bu transfer için Portekiz ekibine 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve transferin kısa süre içerisinde gerçekleşeceği belirtildi.
23 MAÇTA 3 GOL
22 yaşındaki Marcao bu sezon Chaves formasıyla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarsarak, takımına önemli bir katkıda bulundu. Sol ayaklı olan Brezilyalı savunma oyuncusu, hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ikili mücadelelerde de güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.
ÖN LİBERODA DA OYNAYABİLİYOR
Asıl görev yeri savunmanın göbeği olan Brezilyalı Marcos, gerektiğinde ön liberoda da forma giyebiliyor.
23 MAÇTA 3 GOL
22 yaşındaki Marcao bu sezon Chaves formasıyla çıktığı 23 resmi karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarsarak, takımına önemli bir katkıda bulundu. Sol ayaklı olan Brezilyalı savunma oyuncusu, hava toplarındaki hakimiyetinin yanı sıra ikili mücadelelerde de güçlü fiziği ile ön plana çıkıyor.
ÖN LİBERODA DA OYNAYABİLİYOR
Asıl görev yeri savunmanın göbeği olan Brezilyalı Marcos, gerektiğinde ön liberoda da forma giyebiliyor.
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